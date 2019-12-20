Мнение: Невероятная халатность в центре Москвы

Помните первый видеоролик про инцидент в самом центре столицы, который появился в сети в момент начала перестрелки? Тот где девочки сидят в «баре шашлыков» и обсуждают происходящее. Кадр из этого ролика некоторые СМИ распространяли как фото неизвестного стрелка, но об этом чуть позже.

Меня поразила их легкомысленность и закадровые комментарии в стиле: продадим лайф ньюс – мы теперь журналисты. В целом по звуковой дорожке ролика можно понять, что люди в самом эпицентре инцидента совсем не представляли себе, что происходит.

Неужели бегающие с автоматами сотрудники полиции вполне себе будничное явление для центра нашей столицы? Не помню я там таких активных действий от полицейских, там скорее наоборот – никого особо и не приметишь. Девчонкам, снявшим ролик, как и остальным в заведении (слышно, как кто-то на заднем плане заказывает себе лаваш) весело – бдительность людей спит крепким сном.

Позже девушка извинилась за свои комментарии и объяснила их тем, что никто не понимал, что происходит. И вправду – никто, кроме сотрудников, которые смогли ограничить передвижения стрелка и ликвидировать угрозу.

Следующий ролик и комментарии его автора – эта та халатность, о которой я говорю.

«Я выходил в 18:01 из «Магазина путешествий» на Кузнецком Мосту. И начались такие звуки. Сначала люди подумали, что это фейерверк. Но потом, судя по тому, что полицейские, которые там были (которые стоят обычно напротив этого здания, регулируют движение), сделали очень умный ход — они стали кричать людям, чтобы те не стояли и не смотрели, а бежали.

Все сразу поняли, что за ситуация происходит. Все просто побежали. Я хотел остаться — поснимать. Но подумал, что вдруг какой-нибудь теракт. Нечего смотреть — вдруг какая пуля срикошетит.

Я слышал что-то похожее на выстрелы. Мы все слышали фейерверки, а тут такие приглушённые были звуки. И мы подумали: стрельба. Тем более полиция говорит: «Вы должны бежать».

Обычно же один-два-три выстрела, а тут их было очень много. Не смогу даже сосчитать, но было много. Настолько часто они шли. Минуту-полторы это продолжалось. Обстановка была опасная»

Несмотря на то, что несколько представителей силовых ведомств получили серьезные ранения, а один из них был убит прямо на месте – идиоты в интернете продолжали упражняться в слабоумии, распространять неподтвержденные данные и шутить на эту тему.

Утром стала появляться информация о том, что:

— Личность стрелка установлена — Манюрову Евгению Фатиховичу было 39 лет

— В результате его нападения погиб один человек, пятеро (в том числе 1 гражданский) получили ранения различной степени тяжести

— СК возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, возможно инцидент будет квалифицирован как теракт

— Жил с мамой, в армии не служил, ни с кем не общался и не был женат

— Последние годы работал в ЧОП, увлекался стрельбой.

В телеграмм-канале "Незыгарь" написали следующее:

«В последнее время сын не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски». Проверяют информацию, что Манюров сотрудничал с посольством Арабских Эмиратов.

Работники Mash уже успели опросить соседей, которые проживали в одной пятиэтажке со стрелком.

Пока рано говорить о том, имел ли отношение Фатихович к каким-либо радикально настроенным организациям, но факт заключается в том, что за день до его нападения ряд террористических ресурсов опубликовал одинаковые угрозы, в которых призывал пробудиться свои спящие ячейки.

Вот такие «подарочки» готовили радикальные экстремисты, да на картинках европейские столицы и США, но в тексте указано, что они намерены призвать к ответу тех, кто с ними борется.

Будьте внимательны и не рискуйте своими жизнями ради «уникальных» кадров. Все это того не стоит.

Источник: Теория элит

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