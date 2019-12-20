Еще один сотрудник ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке

Произошедшая накануне стрельба на Лубянке унесла жизнь еще одного правоохранителя. После инцидента он был доставлен в больницу с тяжелым ранением и врачи долго боролись за его жизнь, но в пятницу, 20 декабря, его не стало, сообщает телеграм-канал «Подъем».
СМИ сообщают, что в ходе перестрелки пострадали пятеро человек. Они получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Среди них был, по меньшей мере, – один гражданский.
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