Эксперт назвал самые популярные покупки россиян в интернете к Новому году

В сети под Новый год россияне часто заказывают внешние аккумуляторы, новогодние украшения и конфеты, рассказал газете ВЗГЛЯД президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
«Самыми популярными товарами перед Новым годом стали ёлочные игрушки, внешние аккумуляторы, новогодние украшения и кондитерские наборы. Также на данный момент к списку самых приобретаемых товаров можно отнести различные новогодние атрибуты, игрушки, небольшие символические или детские подарки, статуэтки, изображающие Деда Мороза и его внучку, а также свечи», – говорит Соколов.
Ранее один из сервисов объявлений выяснил, что перед Новым годом россияне чаще стали покупать крыс. Это связано с тем, что белая крыса будет символом 2020 года по восточному календарю. Также россияне рассказали, сколько планируют потратить на подготовку и празднование Нового года.
Всероссийский Дед Мороз сообщил, что самым популярный подарок, который просят дети на Новый год, это электросамокат.
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