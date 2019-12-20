Учительница в Волгоградской области заклеила рты второклассникам скотчем

Учительница в одной из школ города Волжский в Волгоградской области во время урока заклеила рты семерым ученикам второго класса.

По данным издания «Блокнот Волжский», дети шумели на уроке, и педагог предупредила, что при малейшем звуке она заклеит им рты скотчем. После уроков дети рассказали о произошедшем родителям.

В администрации города сообщили, что по данному факту организована служебная проверка.

Ранее сообщалось о заклеившей первоклассникам рты скотчем учительнице в одной из школ Татарстана, позже она уволилась.





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