Учительница в Волгоградской области заклеила рты второклассникам скотчем

Учительница в одной из школ города Волжский в Волгоградской области во время урока заклеила рты семерым ученикам второго класса.
По данным издания «Блокнот Волжский», дети шумели на уроке, и педагог предупредила, что при малейшем звуке она заклеит им рты скотчем. После уроков дети рассказали о произошедшем родителям.
В администрации города сообщили, что по данному факту организована служебная проверка.
Ранее сообщалось о заклеившей первоклассникам рты скотчем учительнице в одной из школ Татарстана, позже она уволилась.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Иосиф Пригожин рассказал, что после критики в адрес Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова. Возмутившее мужчину заявление продюсера прозвучало после того, как Наталья Фриске изменила стиль, став похожей на свою покойную сестру певицу Жанну Фриске. В интервью Пятому каналу Пригожин рассказал, что мужчина якобы пригрозил «придти к нему […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Украина признала невозможность скорого вступления в ЕС / 10 ноября
- В продаже появилась новая версия флагмана Realme X2 Pro / 12 декабря
- Чудо для героя: врачи спасли малыша беременной пассажирки автобуса, упавшего с моста / 2 декабря
- Тотальный тест «Доступная среда» прошел в донской столице / 3 декабря
- Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает процесс разведения в Золотом / 30 октября
- Познер отреагировал на идею создать в РФ льготную категорию «жертва перестройки» / 12 ноября
- «Шахтер» – «Аталанта». Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов / 9 декабря
- Экс-глава НКРЭКУ назвал экспертизу НАБУ и САП по делу «Роттердам плюс» макулатурой / 28 октября