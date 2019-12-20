Атомную подлодку «Новосибирск» спустят на воду до конца года

Глава «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что спуск на воду первой серийной АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» пройдет в конце декабря.
«Церемония вывода «Новосибирска» из эллинга и спуска на воду пройдет на «Севмаше» 25 декабря», – сказал Будниченко, передает ТАСС.
Он также добавил, что закладка двух новых подлодок «Ясень-М» пройдет 9 мая 2020 года, в День Победы.
В пятницу Будниченко заявил, что «Севмаш» в 2020 году сдаст в ВМФ четыре атомные подводные лодки.
Напомним, 8 ноября новая российская подлодка стратегического назначения «Князь Владимир» успешно провела испытательную стрельбу торпедой по подводной мишени в водах Белого моря.
Неделей ранее АПЛ «Князь Владимир» впервые выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава». Военный эксперт в интервью газете ВЗГЛЯД назвал пуск «Булавы» позитивным и успешным.
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