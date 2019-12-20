В США родители-веганы убили годовалого ребенка сыроедением

Во Флориде, США, родители, придерживающиеся веганского питания, довели до смерти своего годовалого ребенка, сообщают иностранные источники. Экспертиза показала, что малыш получал неполноценное питание, а остальные дети выглядят очень истощенными.

Многодетные родители получили обвинения в жестком обращении с детьми. Недавно их сын скончался в возрасте 18 месяцев. Как оказалось, вес малыша составлял столько же, сколько весит средний семимесячный ребенок. По словам женщины, она родила малыша дома и никогда не обращалась с ним к медикам. Она придерживается сыроедения, употребляет в пищу только фрукты. До смерти у годовалого ребенка наблюдались отеки, но она не придавала этому значения.

Как отметили медики, причиной смерти врачи назвали осложнения, вызванные недоеданием, в их числе обезвоживание, проблемы с печенью, отек рук, ступней и голеней. У супругов остались еще трое детей – трех, пяти и одиннадцати лет. Все они, как отмечается, выглядят очень неважно: у них наблюдается недостаток веса, желтушность и почернение зубов. Через несколько дней супруги предстанут перед судом, дети отправлены в больницу.

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