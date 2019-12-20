«Как у вас язык повернулся»: встретившийся с дамой Лазарев жутко оплошал

20.12.2019, 18:30, Разное

В Интернете обсуждают свежее
видео с участием популярного вокалиста. В кадре Сергей Лазарев прогуливается среди
полок супермаркета. На пути артиста встречается женщина-промоутер.

Дама предлагает певцу попробовать творог с черникой от известного производителя. Тот с удовольствием
соглашается отведать десерт.

Ролик Сергей Лазарев
опубликовал в личном «Инстаграм». «Если бы не эта очаровательная бабушка, ни за
что бы не остановился! Но вы только посмотрите, мне кажется, она каждому
напомнила свою родную! Такая же добрая, приветливая… Еще и угощает вкусненьким!
Творог с детства обожаю, совесть не позволила съесть все на дегустации, набрал
домой))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – написал певец.

Некоторых посмотревших видео
обывателей возмутило, что Сергей, общаясь с дамой, называет ее «бабушка». Дескать,
женщина не выглядит такой уж старой.

«Сергей, ну как у вас
язык повернулся назвать женщину, пусть и в солидном возрасте, бабулей? Айайай😺», «Женщина могла обидеться за бабулю))», «Да, мне тоже так
показалось) Она не так уж и стара, можно было и женщиной назвать, или вообще
воздержаться от того, что бы как-то называть», «А не оскорбили вы ее?))) Я не
вижу тут бабулю, прекрасная молодая женщина😂», – распекали оплошавшую знаменитость пользователи Сети.

К слову, были и те, кто не
увидел в обращении Сергея Лазарева ничего предосудительного. Поклонники отмечали,
что ролик рекламный, постановочный, поэтому, вокалист, скорее всего, произносит
текст по сценарию.

«Это сейчас везде такие
люди, которые в каждом сказанном слове видят оскорбление?», «какой
текст написали, такой и сказал))) не похоже это на случайную встречу в
магазине) и Сергей прям пробует открытый йогурт пластиковой ложкой 🙈
я бы не рискнула, а тут звезда… 😉», – рассуждали подписчики Сергея Лазарева.



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