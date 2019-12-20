Пентагон ищет способы защиты от российских «Циркона» и «Авангарда»

Представители Пентагона совместно со специалистами MDA (Агентство противоракетной обороны) и оборонной промышленности в среду, 18 декабря, провели закрытое совещание в Алабаме. Согласно имеющимся данным, на встрече обсуждались способы защиты от гиперзвуковых ракет, в частности, российского «Циркона», или 3М22, а также оснащённого управляемым боевым блоком комплекса «Авангард».

Ещё в начале текущего года Майк Гриффин, ответственный за разработки и исследования Пентагона, признавал, что США может остаться практически беззащитными в случае войны и применения противником гиперзвуковых ракет. Той же позиции придерживался и генерал Джон Хайтен, говоривший об отсутствии способов противодействия и обезвреживания данного вооружения. По информации американского издания Breaking Defence, на недавнем заседании решался именно вопрос борьбы с гиперзвуковым оружием, имеющим скорость от 5 Махов, к которому относятся российские «Авангард» и «Циркон».

Данных о том, к каким способам Пентагон всё же решил прибегнуть, практически нет, но есть заявление Майка Гриффина, занимающего пост заместителя руководителя американского военного ведомства, согласно которому, США относит к приоритетным задачам создание групп слежения за ракетами на низкой околоземной орбите. Также известно о намерении поставить на перехватчики электронные излучатели, которые смогут уничтожить электронику гиперзвуковых ракет не при кинетическом ударе, а подходя ближе, таким образом ловя цель в «приготовленную сеть».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Иосиф Пригожин рассказал, что после критики в адрес Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова. Возмутившее мужчину заявление продюсера прозвучало после того, как Наталья Фриске изменила стиль, став похожей на свою покойную сестру певицу Жанну Фриске. В интервью Пятому каналу Пригожин рассказал, что мужчина якобы пригрозил «придти к нему […]