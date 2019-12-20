При устранении последствий паводка в Тулуне погибли трое рабочих

При проведении ремонтных работ на территории детского дома в иркутском Тулуне произошел обвал траншеи, в результате этого погибли трое рабочих.

«В Тулуне на Песочной улице, 76 произошел обвал траншеи при проведении ремонтных работ», – сказал источник в правоохранительных органах, уточнив, что что погибли трое рабочих, передает ТАСС.

Он также отметил, что по этому адресу находится детский дом, пострадавший во время летнего наводнения.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня и от которого сильнее всего пострадал Тулун.

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