Красноярском крае четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

После столкновения Ford с легковым автомобилем Škoda в Новосёловском районе Красноярского края пострадали четыре человека, сообщают сотрудники районного ГИБДД. По сведениям полиции, в автобусе всего находилось 7 пассажиров.
Авария произошла сегодня утром на автодороге Р-257 «Енисей» в результате выезда 71-летнего водителя легкового автомобиля на встречную полосу движения. Водитель автобуса постарался уйти от удара, но в итоге не смог вовремя остановиться. Водитель и три пассажира автобуса получили травмы.
На место инцидента были вызваны медики и сотрудники полиции, подробности и обстоятельства произошедшего станут известны позже.
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