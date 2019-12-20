Красноярском крае четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

После столкновения Ford с легковым автомобилем Škoda в Новосёловском районе Красноярского края пострадали четыре человека, сообщают сотрудники районного ГИБДД. По сведениям полиции, в автобусе всего находилось 7 пассажиров.

Авария произошла сегодня утром на автодороге Р-257 «Енисей» в результате выезда 71-летнего водителя легкового автомобиля на встречную полосу движения. Водитель автобуса постарался уйти от удара, но в итоге не смог вовремя остановиться. Водитель и три пассажира автобуса получили травмы.

На место инцидента были вызваны медики и сотрудники полиции, подробности и обстоятельства произошедшего станут известны позже.

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