«Единая Россия» не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.

«Во время приема граждан в начале декабря председатель «Единой России» Дмитрий Медведев четко выразил свою позицию по этой проблеме – снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч будет просто поводом для того, чтобы штрафовать большое количество людей в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения. Необходимо спрашивать и учитывать мнение людей. «Единая Россия» провела широкую общественную дискуссию по этой теме. Большинство людей считают эту меру избыточной и не поддерживают ее. Поэтому «Единая Россия» не поддержит эту инициативу», – приводит цитату Турчака пресс-служба партии на сайте ЕР.

В целесообразности снижения нештрафуемого порога за превышение скорости с 20 до 10 километров в час усомнился и премьер Дмитрий Медведев.

В пятницу вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен с 20 до 10 км/ч, при этом нештрафуемое превышение скорости будет вводиться в РФ постепенно, в режиме пилотных зон.

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