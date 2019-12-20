Путин и Лукашенко снова не договорились: по газу, нефти, налогам и интеграции РФ и Беларуси.

За месяц до встречи с президентом России глава Беларуси в сердцах прокомментировал возможность интеграции двух стран: “Извините меня, на хрена нужен кому такой союз?”. 20 декабря во время уже вторых переговоров Лукашенко и Путин так и не смогли договориться по трем ключевым вопросам – газу, нефти, налогам.

В пятницу переговоры президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге продолжались полтора часа. Об их результаты сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин. Он рассказал, что по итогам переговоров остались несогласованными три из 31-й «дорожных карт» углубления интеграции. Несогласованные «карты» касаются газовой, нефтяной и налоговой сфер.

Правда, Лукашенко после встречи заявил, что стороны договорились по энергоносителям «концептуально» – цены определят в ближайшие дни. Белорусский президент заявил, что в 2020 году Беларусь купит у России примерно 20 млрд куб.м газа и 24-25 млн т нефти. «Цены будут не выше уровня текущего 2019 года», – передает слова Лукашенко государственное агентство БелТА. Цены должны озвучить 24 декабря.

Президент Беларуси рассказал, что с российским коллегой в ближайшее время они будут разговаривать по телефону: «Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, – президентские вопросы». И если понадобится еще встреча – будут встречаться «в любое время, в любом месте».

Союзное государство России и Беларуси было создано в 1999 году. В документе говорится, что две страны сольются в одно демократическое правовое государство с общей валютой, правительством, внешней политикой и даже Конституцией. Договор бессрочный, так что страны строят Союзное государство вот уже 20 лет.

В 2018 году Россия и Беларусь начали новый этап переговоров об «углубленной интеграции» двух стран. По словам белорусской стороны, в этом пакете документов нет политических вопросов. То есть, об общем правительстве и Конституции сейчас никто не говорит. Путин и Лукашенко якобы договариваются о 31-й так называемой «дорожной карте». Это шаги, которые должны приблизить интеграцию. Из комментариев чиновников известно, что о большинстве из них уже договорились, но несколько вопросов остаются спорными.

Например, Беларусь хочет покупать российский газ не по $127 за тысячу кубов, а по $70, как Смоленская область в России. Минск также заявляет о миллионных потерях из-за повышения Москвой цены на нефть и требует за это компенсации. Россия не соглашается. Мол, сначала интеграция, в частности объединение налоговых систем – и только потом экономические выгоды. Именно налоговое объединение и пугает многих в Беларуси.

Во время пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин заявил, что у Беларуси самые низкие цены, «которые только возможны для наших заграничных партнеров».

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