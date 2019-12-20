В Санкт-Петербурге трамвай врезался в каршеринговый автомобиль

В Санкт-Петербурге на одном из перекрестков столкнулись трамвай и каршеринговый автомобиль, рассказали местные жители в соцсетях. По предварительным данным, инцидент произошел по вине водителя за рулем легковушки.

Авария произошла сегодня в Калининском районе на перекрестке Лесного и Капитана Воронина. Легковой автомобиль проезжал через перекресток, когда там же двигался трамвай. Как отметили местные жители, в ДТП никто не пострадал, однако движение на некоторое время было ограничено.

На данный момент подробности произошедшего устанавливаются, однако по предварительным данным, водитель каршерингового авто просто не увидел движущийся трамвай.

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