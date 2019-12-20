В Ярославской области женщина погибла в тройном ДТП

20.12.2019, 18:21, Разное

В Ярославской области столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. В результате аварии погибла женщина, прибывшие на место медики только констатировали смерть пассажирки.
Инцидент произошел вчера вечером на подъезде к Переславлю со стороны Ярославля в деревне Перелески. По трассе ехали Audi, Ford и фура «Даф». Один из автомобилей вылетел на встречную полосу, в результате спровоцировав массовую аварию. Пассажирка Ford погибла на месте от несовместимых с жизнью травм, прибывшие на место инцидента медики констатировали гибель местной жительницы.

На данный момент работники полиции устанавливают подробности произошедшего инцидента, виновные будут наказаны, отметили правоохранители.



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