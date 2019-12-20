В Прикамье пропала без вести 9-летняя девочка

В Прикамье пропала без вести девятилетняя девочка. Днем девочка перестала выходить на связь с родными, родители обратились к правоохранителям за помощью.

Инцидент произошел сегодня в Чайковском, рассказали волонтеры в соцсетях. Пока установить местонахождение ребенка не удалось. Днем девочка не вернулась домой и перестала выходить на связь с родными. Рост ребенка — 140-145 см., плотного телосложения, глаза карие, волосы русые до лопаток, заплетены в косу.

Одета школьница на момент пропажи была в длинное бордовое пальто с розами, серые сапоги с рисунками роз. Правоохранители и волонтеры просят всех, кто может помочь в поиске девочки, обращаться в полицию.

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