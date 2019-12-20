Новый генетический тест поможет выявить предрасположенность к ишемическому инсульту

Риск ишемического инсульта во многом определяется генетическими факторами. И хотя генетику изменить невозможно, лучше узнать о своих слабостях заранее.

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Международная группа ученых из института сердца и диабета Бейкера, Кембриджского университета и университета Людвига-Максимилиана разработали новый генетический тест, способный с высокой точностью определять риск ишемического инсульта. Он был успешно применен к данным британского биобанка, включающим образцы более 400 тысяч человек. По словам авторов, этот тест имеет явные преимущества по сравнению с обычной оценкой факторов риска ишемического инсульта, а кроме того, его можно использовать с самого рождения. Это позволит проводить профилактику заболевания еще до того, как у человека разовьются традиционные симптомы, такие как гипертония или гиперлипидемия.

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