В автобусе в Реутове обнаружили подозрительный предмет

В автобусе на остановке в подмосковном Реутове обнаружили подозрительный предмет.

«На остановке возле торгового центра «Экватор» в автобусе рейса №14 найден подозрительный предмет. Оперативные службы обследуют его, ситуация выясняется», – сказал представитель экстренных служб, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу телефонные террористы «заминировали» все станции метро Москвы.

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