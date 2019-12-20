В автобусе в Реутове обнаружили подозрительный предмет

20.12.2019, 18:19, Новости дня

В автобусе на остановке в подмосковном Реутове обнаружили подозрительный предмет.

«На остановке возле торгового центра «Экватор» в автобусе рейса №14 найден подозрительный предмет. Оперативные службы обследуют его, ситуация выясняется», – сказал представитель экстренных служб, передает РИА «Новости».

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