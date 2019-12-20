UNICEF и Международная организация по миграции направили жителям оккупированного Донбасса 21 тонну гумпомощи

Детский фонд ООН UNICEF и Международная организация по миграции направили на оккупированную территорию Донбасса 21 тонну гуманитарной помощи. Об этом 20 декабря проинформировала пресс-служба Госпограслужбы Украины.
«Вчера через контрольно-пропускной пункт въезда – выезда «Новотроицкое» на временно оккупированные территории Украины последовали четыре грузовика с гуманитарной помощью от Детского фонда ООН «UNICEF» и Международной организации по миграции. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено наборы матери и ребенка, промышленные и медицинские изделия общим весом 21 тонна», – рассказали в ведомстве.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Согласно прогнозу ООН, более 3,5 млн жителей востока Украины будут нуждаться в гуманитарной помощи в 2019 году.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Иосиф Пригожин рассказал, что после критики в адрес Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова. Возмутившее мужчину заявление продюсера прозвучало после того, как Наталья Фриске изменила стиль, став похожей на свою покойную сестру певицу Жанну Фриске. В интервью Пятому каналу Пригожин рассказал, что мужчина якобы пригрозил «придти к нему […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Забайкалье автобус упал с моста. Погибли 19 человек / 1 декабря
- Вице-премьер Украины пожаловался на географию / 9 ноября
- Соловьев объяснил, что удерживает Европу от реабилитации Гитлера / 25 октября
- Озвучены цены на обновленный кроссовер Skoda Karoq для России / 12 декабря
- США поставили условие для заключения соглашений с Россией по контролю над оружием / 19 ноября
- Rzeczpospolita — Польше стоит прислушаться к Макрону и начать диалог с Россией / 29 ноября
- Турция отреагировала на принятие Сенатом США резолюции о геноциде армян / 12 декабря
- Ястремская покинула малый итоговый турнир после поражения от Бертенс / 24 октября