Бывший помощник Гвардиолы Артета стал главным тренером «Арсенала»

20.12.2019, 18:18, Новости дня

Испанский специалист Микель Артета стал главным тренером лондонского «Арсенала», сообщает официальный сайт клуба.

Испанец подписал контракт на 3,5 года.

С лета 2016-го и до последнего времени Артета был помощником главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Во время карьеры игрока Артета выступал за лондонский клуб на протяжении пяти лет (2011-2016). За «канониров» испанец сыграл 150 матчей, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

Последний главный тренер «Арсенала»  Унай Эмери был уволен в конце ноября за неудовлетворительные результаты. Исполняющим обязанности наставника был назначен шведский специалист Фредрик Юнгберг. 

После 17 туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает 10 место в турнирной таблице и имеет в активе 22 очка.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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