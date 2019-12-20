Пострадавший при стрельбе на Лубянке сотрудник ФСБ скончался в больнице

Второй представитель правоохранительных органов скончался в больнице после стрельбы у здания ФСБ на Лубянке в Москве.

Сообщается на сайте СК России.

Напомним, вечером в четверг, 19 декабря, Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.

Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Сообщалось, что Манюров работал в различных ЧОПах, увлекался стрельбой.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии.

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