Мнение: Об уснувшем фавне и других античных скульптурах

Здравствуйте, уважаемые читатели.

Продолжаю начатую тему «фальшивок» :о))) Оказывается, досадное произшествие надолго запомнилось не только неудачливому селфисту, но и нашим бравым опровергателям истории/

Всё дело, оказывается в «костяной» ноге, которой у античной статуи быть просто не должно быть :о) И вывод-то сам напрашивается — статуя — не времён древнего Рима или, даже, древних греков. А раз так, то античности не существовало, и историки врут бедным альтернативщикам напропалую :о) Чтобы развеять подозрения, сгустившиеся вокруг Фавна, предлагаю узнать побольше об его истории.

Эту статую также называли Вакх; пьяный Фавн ; спящий Фавн ; спящий Пан; Сатир Маладе….

Бернар де Монфокон. Фавн Барберини (снизу). 1719г. гравюра. (Музей Гетти, Лос-Анджелес)

Большая полулежащая статуя в нижней части гравюры — полностью восстановленный Фавн Барберини. Левая рука (свисающая с края опоры) и левая нога — современные дополнения, вызвавшие много споров. Фавн Барберини был впоследствии» восстановлен » несколько раз, включая повторные изменения основания, которые изменили общее положение статуи.

О каком восстановлении здесь упоминается? На снимке ниже — подлинник, находящийся в Мюнхенской Глиптотеке (музее).

Если присмотреться, то можно обнаружить небольшое изменение позы фавна по сравнению с изображением на гравюре.

История Фавна похожа на историю многих древних скульптур, выкопанных в прошлом тысячелетии. Начну с того, что в 1623 году представитель рода Барберини стал папой римским Урбаном VIII. В ожидании нападения на Рим, папа занялся фортификационными работами, а именно, превращением бывшего Мавзолея римского императора Адриана в укреплённую цитадель — Кастель (Замок) Сан-Анджело. И к работе отнёсся ответственно, ибо это к тому времени это была уже папская резиденция.

Так выглядел мавзолей до того, как вокруг него возвели стены

А так он уже более походит на привычный нам современный вид

То есть, папа римский (о, вездесущий Ватикан!) приложил руку к сооружению «звёздной» крепости :о)))

Во время земляных работ в окружающем мавзолей рву нашли много статуй, в числе которых и был фавн. По записям историка Прокопия, во время осады готами Рима в 537 году римляне, оборонявшие город, закидывали противника всем, что попадалось под руку, в том числе и тяжёлыми статуями, украшавшими Мавзолей Адриана.

Работы по превращению мавзолея в «Енэратор Лектричества» были закончены в 1624 году. Естественно, не мог папа пройти мимо языческого прекрасного Фавна и не наложить на него своей длани. Антик отправился в папино фамильное палаццо на Квиринале.

Первая письменная запись о Фавне датирована 6 июня 1628 года. Это была квитанция на реставрацию статуи, принадлежащей кардиналу Франческо Барберини, который (удивительным образом) доводился папе племянником.

Пальцы на правой руке отсутствовали изначально

Уже тогда у обнаруженной статуи на месте было не всё. У Фавна отсутствовали правая нога, части левой, опущенное левое предплечье, а также пальцы правой руки. Предполагается, что плачевное состояние тогдашнего Фавна связано именно с военными «ранениями» начала первого тысячелетия.

Эллинский мраморный Сатир. Родосский музей. В таком виде статуи находили чаще всего.

Фавн — это римский эквивалент греческого сатира (римляне были известные подражайки, они подсмотрели у этрусков обычай триумфальных шествий, а у эллинов — их языческих персонажей). В греческой мифологии сатиры были человекоподобными лесными духами мужского пола с несколькими животными чертами, часто козлиным хвостом, копытами, ушами или рогами. Хвост у нашего Фавна тоже имеется :о)

Произхождение Фавна до конца таки не ясно. По предположениям, скульптура была либо вырезана неизвестным эллинским скульптором Пергамской школы в конце третьего или начале второго века до нашей эры, либо является высококачественной римской копией одной из эллинских статуй. Судя по мрамору, эта скульптура, скорее всего, является не римской копией греческого произведения, а самим оригиналом 220 до н. э. Вероятно, в имперский период фигура была привезена в Рим из Малой Азии, где был добыт мрамор. По некоторым данным не кто иной, как великий скульптор барокко Лоренцо Бернини, дополнял недостающие конечности – которые, впрочем, за исключением правой ноги, сегодня сняты. И вообще, нынешнюю форму Фавн получил, пройдя поочерёдно нескольких «лекарей»-реставраторов, последним из которых был Винченцо Пачетти.

Vincenzo Pacetti

Раз уж древние греки и древние римляне, по сути, были язычниками, их музы, сатиры и прочие полулюди-полубоги были созданиями, жившими в природе. Дабы не лишать своих любимчиков родной для них среды, статуи было принято выставлять в окружении кустов и прочих зелёных зарослей, то есть, в садах. Такие сады были модны в Европе очень долго (мода добралась до питерского Летнего сада).

Сад на вилле Медичи с античной скульптурой

Сад Боболи

В саду, принадлежащем Барберини, поначалу и поселился Фавн. Интересная деталь: в то время, когда в конце 19 века большая часть Палатинского холма в Риме была достоянием нации, западная часть холма была собственностью Барберини. Как дело обстоит ныне, я не в курсе.



Красавчег Фавн, появившись на дневную поверхность, произвёл фурор :о) Как пишет А.Г. Сечин, «… судя по откликам современников, образ бражника из компании Диониса вызвал неподдельный интерес: «Все знаменитые живописцы и рисовальщики слились в едином восхищении перед ним»… Красноречивым свидетельством такого энтузиазма являются гравюры того времени, которые запечатлели статую уже с дополнениями скульпторов-реставраторов.»…

Среди мастеров, которые реставрировали антик в XVII в., фигурируют имена Арканджело Гонелли (предположительно), Джузеппе Джорджетти и Лоренцо Оттони. На манеру двух последних значительное влияние оказало искусство Джованни Бернини, хотя участие самого маэстро в реставрации статуи документально не подтверждено… Князья Барберини обладали Фавном как своей неотчуждаемой собственностью вплоть до конца XVIII в….



В 1799 г. финансовые трудности вынудили наследников Маффео Барберини продать статую за 4000 скуди скульптору и торговцу произведениями искусства Винценцо Пачетти, который последовательно приложил к ней оба свои таланта: дополнив недостающие части фигуры по своему разумению, он выставил Фавна на продажу. И тут, в полном согласии с духом романтической эпохи начала XIX столетия, шедевр стал пассивным участником страстей и интриг.

Баварский кронпринц Людвиг (1786-1868), для которого искусство, особенно античное, представляло большую ценность, чем даже власть над людьми, увидел статую во время своего первого путешествия по Италии зимой 1804-1805 гг. Восхищение древним памятником было столь сильным, что Людвиг буквально заболел идеей приобретения Фавна во что бы то ни стало. Для решения этой задачи он отправил в Рим живописца и скульптора Мартина фон Вагнера, который многие годы служил Людвигу в качестве советника и посредника в деле приобретения произведений искусства. Осуществление задуманного затянулось на годы, так как встретило на своем пути множество препятствий. На статую одновременно претендовали англичане и родственники Наполеона I Бонапарта . Вагнер объявился в Италии с 8000 скуди от своего патрона, когда договоренности с другими претендентами по разным причинам были расстроены, но тут Барберини затеяли дележ имущества между собой и объявили продажу Фавна Пачетти ничтожной сделкой (третейский суд во главе со знаменитым скульптором Антонио Кановой вернул статую прежним владельцам). В дальнейшем свою роль сыграли специальная булла Урбана VIII, согласно которой Фавн Барберини ни при каких обстоятельствах не мог покинуть фамильное палаццо Барберини, разве что исключительно по личному распоряжению Маффео (давно умершего) , а также твердая уверенность Винценцо Пачетти в своих правах на него (скульптор не смог смириться с утратой шедевра вплоть до своей смерти в 1820 г.).»

В дело вмешалась австрийская императрица (сестра Людвига), и запрет со скрипом был снят в середине октября 1819 года, а через 3 недели статуя на повозке, влекомой 9-ю мулами, отправилась в Мюнхен. Для Фавна в Глиптотеке была запланирована специальная комната. Доделали её уже после прибытия римлянина (6 января 1820 г). Всё было завершено к июлю 1827 года, музей же был открыт 3 года спустя. Вот такое длительное было переселение.

Кстати, эллинское произхождение подтверждается схожестью манеры создания у зрителя иллюзии подглядывания, которое привносилось эллинскими скульпторами Пергама.

Наверное, все помнят Одиссею. Ослепление спящего циклопа Полифема. Реконструкция скульптуры с виллы Тиберия в Сперлонга , первый век н.э.

Согласно древним легендам, Сатиры обитают в отдалённых горных районах, далеко от любой человеческой цивилизации, они быстроногие, летучие и робкие, как животные дикой природы. На самом деле, ни один человек серьёзно не может похвастаться тем, что когда-либо сталкивался с одним из них. Если это вообще и случается, то для этого есть только одна возможность: надо чтобы сатир был охвачен сном после обширного виновозлияния и при этом неосторожно выбрал место, где его могут случайно заметить люди.

Итак, многие страдания Фавна с возвращением в наземный мир не закончились. Ему, любившему от своей природы таиться от людей в густой зелени, пришлось во всю позировать художникам, скульпторам и ученикам оных. С него снимали многочисленные гипсовые слепки, ему пристраивали то так, то эдак недостающие конечности. Никого из копирующих не смутила его нагота, и то, что нехорошо подглядывать за спящим :о))) Дошло до того, что фавна отлили даже в фарфоровом сервизе (наверное, чтобы иметь перед глазами положительный пример во время застолья).

Итак, копий Фавна много. Не повезло миланской. Но подлинник-то цел! А у селфистов ещё, оказывается, есть масса возможностей отличиться на фоне истории, например, в Лувре :о)

Кстати, ещё одна из античных скульптур — Зевса-Юпитера находится в Петербурге. Вы можете ознакомиться с историей статуи.

В качестве небольшого бонуса для преодолевших столь длинное повествование, выкладываю небольшой эпизод из жизни Пантеона и папы Урбана VIII, который приведён в книге Родольфо Амедео Ланчиани. Перевод достаточно вольный :о)

Если внешняя архитектура Ротонды Адриана довольно груба и не достойна изысканной красоты интерьера, мы должны помнить, что круглое тело — за исключением передней части — было полностью скрыто и сделано невидимым из терм. Эпизод, рассказ о котором последует, относится к разрушению крыши портика папой Барберини.

Джачинто Джильи, Современник Урбана VIII, так описывает позорный поступок: «в 1625 году, когда военный клич был брошен с одного конца полуострова до другого, Урбан VIII сделал большой запас оружия, боеприпасов, и особенно артиллерии. Чтобы обезпечить себя обильным запасом «материи примы», он приказал снять с портика Пантеона его бронзовую крышу — чудесную работу, покоящуюся на колоннах с капителями. Но как только разрушение было завершено, он обнаружил, что сплав снятого металла недостаточно твёрд для отливки орудий. Между тем население, которое в большом количестве стекалось посмотреть, что делается в Пантеоне, было глубоко опечалено и убеждало, что такое прекрасное произведение древности, единственное, которое избежало разграбления варварами, не должно ныне демонтироваться.

1 Джильи утверждает, что металл покрытия портика » был обильно смешан с серебром и золотом.»

Впрочем, намерение папы состояло не в том, чтобы разрушить Пантеон: он отдал приказ о строительстве новой крыши (взамен прежней) и показал свою готовность внести другие улучшения. Вес металла, хранившегося в Апостольском литейном цехе, составлял 450 251 фунт, из которых 440 877 приходилось на балки, а 9374 — на гвозди. Кроме четырёх колонн навеса (балдахина) в Сан-Питере, из него было отлито восемьдесят пушек, которые установили на бастионах Кастель-Сан-Анджело.»

Урбан VIII (такое тартарийское лицо :о)





Истинный ариец :о)))

Рассказ об отливке четырёх колонн навеса не соответствует действительности : бронза, за исключением нескольких тысяч фунтов, вся была съедена орудиями Замка. Джано Никио Эритрео, ещё один очевидец, говорит об этом событии так: «наш добрый понтифик Урбан VIII не мог согласиться с мыслью, что такая масса металла, предназначенная для высоких целей, должна смириться с обязанностью вечно заграждать портик Пантеона от дождя. Он возвысил металл до более достойной судьбы, потому что становится понятно, что такие благородные материалы должны чаще удерживать врагов Церкви, нежели дождь. Во всяком случае, храм Агриппы приобрёл больше, чем потерял, потому что Папа Урбан VIII предоставил ему гораздо лучшую крышу» (tectum multo quam antea elegantus).

Карло Фе обнаружил среди счетов папской казны то, что касалось судьбы снятой бронзы. На литье восьмидесяти пушек (бомбард) было израсходовано 410 778 фунтов стерлингов на сумму 67 260 скуди. Оставшаяся небольшая часть была передана Апостольской палате и изпользована для других целей. Металл для навеса был доставлен из Венеции.

Бронзовые фермы Пронаоса Пантеона, по эскизу Досио.

Я нашёл в Уффици во Флоренции и в других частных коллекциях набор рисунков Саллюстио Перуцци, Себастьяно Серлио, Джованни Антонио Дозио, Якопо Сансовино и Керубино Альберти, которые показывают конструкцию бронзовой фермы в мельчайших деталях. Главные балки состояли из трёх листов, двух вертикальных и одного горизонтального, склёпанных вместе в этой форме. Балки, а также головки гвоздей были украшены позолоченными розетками. Один из гвоздей был подарен на память герцогу Алькальскому и помещён в частный музей этого выдающегося государственного деятеля. Я также обнаружил документы, доказывающие, что бронзовые двери, которые так часто выставлялись как образец античной работы, были практически отлиты во времена Пия IV .

А вот так реконструировали цвета античных скульптур

http://art-con.ru/node/6471

Источник: Конт

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