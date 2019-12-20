Мнение: Евросоюз предложил Беларуси подписать визовое соглашение уже в январе

Об этом сообщает белорусско-европейская координационная группа, очередное заседание которой прошло 17-18 декабря в Брюсселе.
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Напомним, что ранее свое согласие на подписание документа вынесли Совет ЕС и президент Беларуси. Следующим шагом должно стать, собственно, подписание соглашений о реадмиссии и упрощении визового режима сторонами.
ЕС предложил подписать оба соглашения в Брюсселе в январе 2020 года.
Однако чтобы подписанные документы вступили силу, их тексты должны быть утверждены европейским и белорусским парламентами. Поэтому со 2 февраля 2020 года визовый сбор для белорусов не уменьшится, а вырастет до 80 евро. Если подписание соглашений и их утверждение парламентами пройдет в плановом режиме, подорожание виз для белорусов будет временным. Как только документы вступят в силу, «шенген» для граждан Беларуси подешевеет до 35 евро. Кроме того, предусматривается упрощение процесса получения визы для некоторых категорий белорусских путешественников и возможность получать многократные визы с более продолжительным сроком действия (до 5 лет).
https://ej.by/news/politics/20…
Источник: Конт
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