Мнение: Импичмент Трампу или как США деградируют до уровня Украины

20.12.2019, 18:08, Разное

Сегодня в США процедура импичмента, не ставит задачей отстранение президента от власти. Это элемент выборов, шоу, политической борьбы, в которой американцы, сами того не замечая, теряют остатки страха и уважения к себе со стороны остального мира.

А ведь именно этот самый страх и уважение к американской мощи пока и позволяют им оставаться государством «номер один». Правда, я так полагаю это уже очень скоро останется в прошлом…

Текстовая версия: https://ukraineworld.info/ru/m…

Источник: Конт



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Возможность ввода турецких войск в Ливию вызывает беспокойство в Москве, заявил журналистам источник в российском МИД. Так он прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности оказать любую военную помощь Триполи. В МИД считают, что до урегулирования внутриливийского конфликта военное вмешательство извне только осложнит ситуацию в стране. Кремлю все сказанное никак не помешало в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика