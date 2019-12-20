Мнение: Импичмент Трампу или как США деградируют до уровня Украины

Сегодня в США процедура импичмента, не ставит задачей отстранение президента от власти. Это элемент выборов, шоу, политической борьбы, в которой американцы, сами того не замечая, теряют остатки страха и уважения к себе со стороны остального мира.
А ведь именно этот самый страх и уважение к американской мощи пока и позволяют им оставаться государством «номер один». Правда, я так полагаю это уже очень скоро останется в прошлом…
Текстовая версия: https://ukraineworld.info/ru/m…
Источник: Конт
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Последнее: Возможность ввода турецких войск в Ливию вызывает беспокойство в Москве, заявил журналистам источник в российском МИД. Так он прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности оказать любую военную помощь Триполи. В МИД считают, что до урегулирования внутриливийского конфликта военное вмешательство извне только осложнит ситуацию в стране. Кремлю все сказанное никак не помешало в […]
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