Рада отложила голосование по рынку земли, но мы и дальше будем требовать провести референдум – «Национальный корпус»

Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта о снятии моратория на продажу сельскохозяйственной земли на 2020 год из-за протестов аграриев и патриотов, заявили 20 декабря в политической партии “Национальный корпус”.

«Благодаря твердой позиции «Национального корпуса», аграриев и общественных организаций «слугам народа» не удастся протолкнуть свою так называемую земельную реформу в этом году. Это наша общая победа! Эта власть решила, что может ломать людей через колено. Они быстро поверили в свою безнаказанность. Они думали, что украинских аграриев и обычных крестьян некому защитить. Мы показали, что это не так», – заявили в «Национальном корпусе».

Представители партии подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский игнорирует протесты аграриев и таким образом демонстрирует неготовность к диалогу и к проведению обещанного всенародного референдума. Члены «Нацкорпуса» сравнили Зеленского с беглым экс-президентом Виктором Януковичем из-за столкновений под Радой 17 декабря.

«За все время протестов аграриев под Верховной Радой президент ни разу к ним не вышел, не обратился, не выслушал. Зеленский, который обещал провести всеукраинский референдум по поводу открытия рынка земли, не захотел даже пять минут поговорить с крестьянами и фермерами, чтобы услышать их точку зрения. Власть испугалась, потому что, пожалуй, впервые со времени избрания почувствовала реальное сопротивление населения. И как они поступили в этой ситуации? В «лучших» традициях времен Януковича», – прокомментировали представители партии.

В «Национальном корпусе» добавили, что, несмотря на перенесенное рассмотрение законопроекта, в следующем году власти вернутся к вопросу о рынке земли, поэтому прекращать протесты они не собираются и будут продолжать требовать проведения референдума.

«Несмотря на репрессии – наша борьба продолжается! Акции по перекрытию дорог продолжаются во Львове, Ровно, Одессе и других городах. Мы продолжаем требовать референдума! Власть наконец должна услышать людей, которые работают на земле! Присоединяйтесь к борьбе за украинскую землю», – заявили в партии.

ВИДЕОВидео: Національний Корпус / YouTube

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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