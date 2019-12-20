Медведев усомнился в необходимости снижения нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч

Премьер Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога за превышение скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил пресс-секретарь политика Олег Осипов.
«Дмитрий Медведев действительно сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, о чем председатель правительства неоднократно говорил», – отметил Осипов, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что инициативу не поддерживает и МВД. По его словам, вряд ли в скором будущем решение о снижении порога примут.
В пятницу Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен с 20 до 10 км/ч, при этом нештрафуемое превышение скорости будет вводиться в РФ постепенно, в режиме пилотных зон.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Возможность ввода турецких войск в Ливию вызывает беспокойство в Москве, заявил журналистам источник в российском МИД. Так он прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности оказать любую военную помощь Триполи. В МИД считают, что до урегулирования внутриливийского конфликта военное вмешательство извне только осложнит ситуацию в стране. Кремлю все сказанное никак не помешало в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «У меня выбило мозги»: Шурыгина откровенно о разводе / 2 декабря
- Мнение: 70 лет серпентария / 9 декабря
- Мнение: Изоляция Путина / 4 декабря
- В России появился новый официальный софт для закупочной отрасли / 11 декабря
- Мнение: Из 68 фильмов с господдержкой окупились 8 / 14 декабря
- Американские военные перевозят террористов «Даиш» из Сирии в Ирак: сообщения / 22 октября
- Мнение: Последний налоговый манёвр Лукашенко / 25 октября
- Путин высказался о предложении сделать 31 декабря выходным / 11 декабря