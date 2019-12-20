«Во всем виноваты бабы»: стрелка с Лубянки оправдали

Блоге Лена Миро прославилась в интернете благодаря своему умению не лезть в карман за словом, а всегда едко и метко давать комментарии самым разным явлениям и персоналиям. Не стал исключением и стрелок с Лубянки – Евгений Манюров. Его фигуру она разобрала по косточкам в посте под говорящим заголовком «Жирная скотина».
На оскорбительные эпитеты блогер явно не скупилась. От ее внимания не ушел тот факт, что мужчина в свои 39 лет жил с мамой, ходил на не самую престижную работу в охране и имел проблемы с лишним весом. «Женщины нет, даже в случайных половых связях замечен не был», – добавила Лена Миро.
Именно эти прозаические причины, а вовсе не радикальные увлечения или идеи-фикс, уверена блогер, и толкнули Евгения Манюрова на преступление. «Никто не скажет сейчас о мотивах преступления лучше меня -– на фоне онанизма, жизненных неудач у жирного поехала крыша», – подчеркнула она.
«Урод двинулся на почве отсутствия секса и денег и пошел убивать людей перед Новым годом», – заявила Лена Миро.
Впрочем, на своей странице в «Телеграм» она не менее экспрессивно и провокационно предположила, что мужчина мог быть не единственным, кто несет ответственность за стрельбу в центре Москвы. Об этом она рассказала со ссылкой на мнение своих читателей.
«В комментариях к посту о Жирном Опарыше, стрелявшем вчера в людей, появилось мнение, что во всем виноваты бабы. Не давали. Вот он и одурел», – заметила блогер. Впрочем, сама она вряд ли разделяет мнение о том, что это обстоятельство как-то оправдывает стрелка с Лубянки.
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