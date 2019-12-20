Медведев усомнился в необходимости снижения нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч

Премьер Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога за превышение скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил пресс-секретарь политика Олег Осипов.
«Дмитрий Медведев действительно сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, о чем председатель правительства неоднократно говорил», – отметил Осипов, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что инициативу не поддерживает и МВД. По его словам, вряд ли в скором будущем решение о снижении порога примут.
В пятницу Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен с 20 до 10 км/ч, при этом нештрафуемое превышение скорости будет вводиться в РФ постепенно, в режиме пилотных зон.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Возможность ввода турецких войск в Ливию вызывает беспокойство в Москве, заявил журналистам источник в российском МИД. Так он прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности оказать любую военную помощь Триполи. В МИД считают, что до урегулирования внутриливийского конфликта военное вмешательство извне только осложнит ситуацию в стране. Кремлю все сказанное никак не помешало в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Sony анонсировала новый модуль камеры для смартфонов с разрешением на 60 Mpx / 8 ноября
- Убитая выпускница СПбГУ умерла от огнестрельного ранения / 11 ноября
- Притворяется жертвой: россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими картами / 29 ноября
- Настю Каменских разгромили за извращения с негром / 31 октября
- Мнение: Прыгни, Иван, на старые грабли, чтобы и дальше сиял Град на Холме. Послесловие. / 19 ноября
- Освобожденная из тюрьмы в США Мария Бутина вернулась в Россию / 26 октября
- «Oккyпaнты хотят, чтобы мы поверили, что бороться против них — бecполезно» / 6 ноября
- Коррумпированный глава “Роскососа” Рогозин провалил строительство Ангары из-за взятки / 5 ноября