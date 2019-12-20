Медведев усомнился в необходимости снижения нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч

Премьер Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога за превышение скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил пресс-секретарь политика Олег Осипов.

«Дмитрий Медведев действительно сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, о чем председатель правительства неоднократно говорил», – отметил Осипов, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что инициативу не поддерживает и МВД. По его словам, вряд ли в скором будущем решение о снижении порога примут.

В пятницу Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен с 20 до 10 км/ч, при этом нештрафуемое превышение скорости будет вводиться в РФ постепенно, в режиме пилотных зон.

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