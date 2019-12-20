В Пензе водитель «ВАЗа» сбил 5-летнего ребенка в центре города

В Пензе пожилой водитель за рулем «ВАЗа» сбил 5-летнего мальчика, сообщают местные СМИ. 65-летний водитель автомобиль «Лада Гранта» просто не заметил ребенка.
Авария произошла сегодня утром возле одного из жилых домов. Пожилой водитель, находясь за рулем «LADA Granta», не увидел ребенка 5 лет, из-за чего чуть не сбил его. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели мальчика, заключив, что серьезных травм он не получил.
На данный момент мужчину ждет наказание в виде штрафа, подробности произошедшего станут известны позже. В местном отделении полиции отметили, что начата проверка.
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