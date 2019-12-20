В Саратовской области пропавшую две недели назад 17-летнюю девушку нашли мертвой

20.12.2019, 18:04, Разное

В Саратовской области в одном из городских парков служба охраны нашла тело пропавшей ранее 17-летней девушки. Студентка ушла из дома еще 2 декабря, после чего не связь не выходила, сообщают местные СМИ со ссылкой на свои источники.
Инцидент произошел вчера днем, рассказали в СМИ. По предварительным сведениям, тело студентки одного из техникумов нашла служба охраны около 16.00 на территории парка Победы на Соколовой горе. Известно, что она проживала неподалеку.

Обстоятельства произошедшего инцидента на данный момент устанавливают сотрудники СК РФ, подробности станут известны позже. Тело передано на экспертизу для установления точной причины гибели.



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