Новогодний стиль: В чем лучше встречать Новый год разным знакам зодиака

Подготовка к Новому году часто занимает много времени, особенно если речь идет о представительницах прекрасного пола. Женщинам сложно определиться с нарядом, угощениями для гостей, прической, маникюром и многими другими вещами, которые чужды мужчинам. Значительно проще выбрать новогоднее платье или обувь к нему, руководствуясь советами. Журналисты издания OANews составили перечень рекомендаций по подбору образа на праздник по знакам зодиака.

Цвета, актуальные для встречи Нового года

Многие модные блогеры уже подготовили свои стильные подборки для новогодних вечеринок, но все они настолько разные, что сделать из их совокупности некий вывод очень сложно. Тотемное животное года в виде Металлической Крысы диктует свои более понятные правила. В первую очередь стоит забыть о ярких нарядах, так как животное не приемлет напыщенность. Можно просто дополнить строгий классический образ аксессуарами с блестками. В то же время, для женщин отлично подойдет платье с пайетками. Примечательно, что такие наряды вышли из моды несколько лет назад, но сейчас активно возвращаются в тренды.



Для встречи Нового года прекрасно подойдет строгий брючный костью, причем это касается и женщин. Также можно выбрать относительно короткую юбку и сдержанный верх в виде блузки. Очень актуальны так называемые «платья через плечо» или с открытым верхом. Не стоит выбирать слишком откровенные наряды, так как Крыса не по душе излишняя сексуальность. Для мужчин в моде остается классика, но сделать ее более праздничной помогут яркие аксессуары, среди которых бабочки, галстуки, запонки и многое другое.

Самым актуальным цветом на новогодней вечеринке в текущем году является белый. Несмотря на то, что за последние годы светлые оттенки плотно вошли в тренды, не стоит забывать о ярких контрастных дополнениях. Девушкам стоит обратить внимание на украшения, выполненные из серебра. Золото будет немного не к месту, так как его цвет символизирует сыр в мышеловке, что не по душе Крысе. Такие модные тренды астрологи считают основными для правильной встречи Нового года.



Маникюр также стоит делать в соответствующей гамме. Самыми актуальными оттенками сейчас являются кофейный, айвори, кремовый, бежевый, песочный или другой спокойный цвет. Огненные цвета не рекомендуются, так как они не нравятся Крысе.

Что надеть на Новый год

Овнам рекомендуется отказаться от привычных для них ярких оттенков в пользу спокойствия. Идеально подойдут пастельные тона во всех элементах стиля. Металлический оттенок в образе только подчеркнет необузданность и свободу натуры представителя знака. Для создания более строгого стиля можно обратиться к серым брючным костюмам, не теряющим актуальность с годами.



Тельцы и Близнецы должны отличиться романтикой. В то же время, не стоит делать сильный акцент на классику. Отлично подойдут футболки с тематическими принтами, но от питонов и змей лучше отказаться. Близнецам к лицу придутся обтягивающие платья, подчеркивающие фигуру, но на сексуальности не нужно делать акцент. Лучше дополнить такой образ ярким, но неброским аксессуаром.

Раки и Лев также могут обратиться к романтике. Им важно подчеркнуть свою особенность и выделиться на вечеринке. Для этого, как ни странно, подойдет строгий брючный приталенный костюм. Женщинам можно выбрать платье в пол, дополненное брошью и большими сережками из драгоценного металла.

Девы и Весы являются поклонниками элегантности и строгости, ввиду чего им подойдут немного откровенные вечерние платья или брючные костюмы, если речь идет о мужчинах. Пиджак в данном случае можно заменить джемпером или однотонной стильной футболкой.

Стрельцы и Скорпионы должны постараться для того, чтобы заслужить расположение Крысы. Им придется выбрать строгие наряды, не свойственные им. Стрельцам к лицу будет романтический образ с розовым или голубым цветами. Даже если речь идет о мужском костюме, его можно дополнить рубахой пастельного оттенка.



Козероги всегда хотят выглядеть можно, из-за чего новогодняя ночь станет для них отличным шансом проявить себя, но важно не переусердствовать. Лучше всего выбрать больше аксессуаров и различных дополнений к основному образу, чем строить его на основе ярких джинсов, футболки с принтами или свитера.

Водолеям и Рыбам лучше оставаться в белом цвете, а также продумать прическу. От аксессуаров ярких оттенков лучше отказаться, заменив их на простые серебряные украшения любого фасона. Можно присмотреться к бархату или серому цвету. Также отлично подойдет классическое сочетание белого и черного.

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