Автоновости: Инженеры и дизайнеры Kia будут «ходить на работу» в виртуальную реальность

Моделирование на физических макетах и разнокалиберные аэродинамические трубы скоро окончательно уйдут в прошлое: Kia создает виртуальную среду для конструирования автомобилей. Она не только ускорит процесс, но и позволит сэкономить.

В новой среде одновременно смогут работать до 20 инженеров, причем в режиме реального времени. Этому способствуют шлемы виртуальной реальности и датчики движения, благодаря которым пользователи помещаются в компьютерную "обстановку".

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Утверждается, что система позволит более глубоко исследовать концептуальные проекты на ранних стадиях и использовать методы, ранее физически невозможные. Система способна моделировать элементы внешнего дизайна и конструкции, интерьера автомобиля, освещение, цвета и материалы, и даже формировать виртуальные окружающие условия. Кроме того, инженеры смогут в виртуальной среде изучать работу отдельных компонентов конструкции – дверей, крышки багажника, дворников и тому подобное.

В Kia считают, что после полномасштабного внедрения новой системы разработка автомобилей станет на 15% дешевле и на 20% оперативнее. Последнего удастся достичь в том числе и за счет процессов тестирования, которые ранее применялись только после появления готовых испытательных прототипов. Кроме того, в новой виртуальной среде параллельно смогут работать инженеры и дизайнеры с самых разных концов планеты.

Наконец, виртуальность позволит моделировать и ситуации, в которых можно будет оценивать безопасность будущего автомобиля: компьютерные технологии позволяют воссоздавать любые дорожные условия или конкретные ситуации.

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