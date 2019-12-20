Автоновости: Сенсация в краш-тестах: 5 звезд EuroNCAP заработали VW Golf и «китаец»

В экспертной среде то, что произошло на последней сессии краш-тестов EuroNCAP, уже называют «маленькой сенсацией». Среди участников испытаний оказались сразу два автомобиля марки MG, которые разрабатываются при участии «материнского» концерна SAIC – и продемонстрировали впечатляющие результаты.

Самой, пожалуй, интересной моделью из тех, что попали на испытательную площадку, можно назвать восьмое поколение Volkswagen Golf. Его продажи в Европе должны стартовать в ближайшее время, и хотя хэтчбек получил от экспертов EuroNCAP свои 5 звезд, кое-какие изменения в конструкцию производителю придется внести.

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Дело в том, что во время испытаний на сопротивляемость боковому удару у хэтча открылась задняя боковая дверь со стороны водителя.

В EuroNCAP уже успели назвать это обстоятельство "критическим", так как оно повышает для пассажиров риск выпасть из автомобиля во время столкновения. Но, вероятнее всего, в Volkswagen примут неполадки во внимание и успеют с ними справиться.

Любопытно, что одной из машин, которые погибли во славу безопасности, оказался полноценный англо-китайский электромобиль – вседорожник по имени MG ZS EV со 150-сильным электромотором и 44,5-киловаттной батареей. Вторым представителем актуальной линейки MG стал еще один кроссовер, но на этот раз бензиновый: среднеразмерный MG HS.

Эксперты ассоциации отметили высокий уровень защиты передних пассажиров при фронтальных ударах с разными степенями перекрытия, пожурив автомобили лишь за отличную от хорошей травмоопасность для грудных клеток (в том числе и при боковом ударе об столб). От хлыстовых травм "китайцы", между тем, защищают на отлично.

MG HS способен уберечь детей на заднем диване от травм на 92%, работа водительских ассистентов, включая системы превентивного торможения и контроля разметки, оценена на 76%, а вот пешеходов машины уберегают лишь на 64%: гарантированно можно избежать травм, лишь попав точно в середину капота.

Результаты электрического вседорожника чуть похуже – он подвергает, скажем, большей опасности ноги водителя при фронтальном ударе с частичным перекрытием, а грудная клетка переднего пассажира при полном перекрытии пострадает почти гарантированно. Тем не менее, оба кроссовера от марки MG, которые пока продаются только в Великобритании, но в будущем могут распространиться на некоторые страны Европы, заработали по 5 звезд, то есть высшую оценку.

Высшую оценку по принятой в EroNCAP пятибалльной шкале получили и некоторые другие участники сессии – например, новое поколение бестселлера Nissan Juke и новый американский вседорожник Ford Puma. Правда, ни та, ни другая модель в России не продаются, зато официально пятизвездный Audi Q8 – вполне. А вот компактная троица VW up!, Skoda Citigo и Seat Mii удостоилась только трех звезд из пяти.

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