Скандалы: Внешние данные Любовь Соболь понравились Евгению Пригожину

Пресс-служба компании «Конкорд» ответила Любови Соболь на ее обращение в СК РФ

Организация передала слова бизнесмена Евгения Пригожина. Основываясь на публикации «Новой газеты», юрист ФБК обратилась в Следком с просьбой завести дело на предпринимателя по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав». Пригожин назвал экс-кандидата в московские депутаты «симпатичной, но неуравновешенной», а также отметил, что «новая» известна большим количеством фейков.

Комментарий от пресс-службы «Конкорда» был получен корреспондентом ИА «Интерфакс» Андреем Меньшиковым. На запрос журналиста ответила пресс-служба Евгения Пригожина, отметившая, что репутация «Новой газеты» давно испорчена.

«Любовь Соболь — симпатичная, но психически неуравновешенная девушка, которая за свою жизнь делала огромное количество нелепых заявлений, и это лишь одно из них. Что касается «Новой газеты», то она известна обилием фейков. Это настолько грязное издание, что отмыть его невозможно», — приводит слова предпринимателя пресс-служба «Конкорда».

Стоит отметить, что расследование «Новой газеты», на которое ссылается Соболь, уже было опровергнуто его фигурантом. Указанный «организатором провокаций» политтехнолог Игорь Мангушев заявил, что журналисты либерального издания подставили его и предоставили в корне неверную информацию. Он отметил, что действительно участвовал в работе над политическими кампаниями против Соболь, однако ее организатором был директор «Новой» Алексей Полухин. В качестве доказательства он привел запись телефонного разговора, в которой Полухин признается, что напечатанная недавно статья является фейком и опубликована по «заказу» олигарха Михаила Ходорковского, развязавшего информационную войну.

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