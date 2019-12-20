Объявлены итоги национального туристического рейтинга за 2019 год

Москва вновь стала самым привлекательным регионом РФ для российских и иностранных туристов, возглавив национальный туристический рейтинг 2019 года. Второе и третье места заняли Санкт-Петербург и Московская область.

Пятое ежегодное исследование самых привлекательных и перспективных регионов для туристов в РФ провели Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России», передает «Интерфакс».

В 2019 году рейтинг вновь возглавила Москва (114,7 баллов), которую посетили 20,9 млн туристов. Столица РФ стала одновременно столицей культурно-познавательного, делового и событийного туризма. Санкт-Петербург поднялся в рейтинге с четвертого на второе место, в том числе, благодаря проведению Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) и введению электронных виз для граждан 53 стран. Третье место заняла Московская область (111,4 балла).

В топ-5 вошли также Краснодарский край (110,2) и Крым (103,6). В десятке лучших оказались Алтайский край, Приморский край, республики Татарстан и Башкортостан, а также Свердловская область.

В двадцатку вошли Нижегородская область, Ставропольский край, Иркутская, Челябинская, Ростовская, Новосибирская, Ленинградская, Тверская, Тюменская и Самарская области.

Аутсайдерами рейтинга в 2019 году стали республики Калмыкия (17,6 баллов), Ингушетия (13,7) и Тыва (11,6), Чукотский автономный округ (11,4), Еврейская автономная область (11,1) и Ненецкий автономный округ (9,8) – они заняли места с 80 по 85.

При составлении рейтинга учитывался ряд критериев. Среди них – уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры (число гостиниц в регионе), значимость туристической отрасли для экономики региона (доля жителей, занятых в сфере гостеприимства, число турфирм), доходность в сфере туризма (выручка отелей, общепита).

Регионы также оценивались по таким критериям, как популярность у туристов, приезжающих на несколько дней (количество туристов в гостиницах, число ночевок), востребованность у иностранцев, туристская уникальность (количество объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО), криминогенная обстановка.

Также во внимание принималось число поисковых запросов об отдыхе в регионе в интернете и количество публикаций и сообщений в СМИ.

«В 2019 году туроператоры значительно усилили активность в направлении внутреннего и въездного туризма. Нас очень порадовало увеличение организованного, «пакетного», туризма внутри страны. Например, в этом году только в Краснодарский край туроператоры отправили 3,5 млн туристов, а в Крым – 1,5 млн», – прокомментировал рейтинг советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

Он отметил, что въездной турпоток также устойчиво рос, увеличившись по итогам года почти на 25%. «Еще одним знаковым событием этого года стало введение электронных виз в Калининграде и Санкт-Петербурге. Сейчас мы находимся в ожидании внедрения таких виз по всей стране с 1 января 2021 года», – сказал Горин.

Эксперт подчеркнул, что одной из главных проблем отрасли остается транспортная доступность регионов. «На мой взгляд, здесь необходима государственная поддержка чартерных и регулярных рейсов, так как стоимость авиабилетов сильно сдерживает развитие туризма в нашей стране», – заметил он.

Еще один способ увеличить турпотоки по России, как считают в Ростуризме – привлечение туристов в регионы в межсезонье за счет экскурсионных и оздоровительных туров, особенно в Краснодарский край и Крым.

За 9 месяцев 2019 года по РФ путешествовали 54,7 млн российских граждан. Это на 11% больше, чем за тот же период годом раньше. По данным Погранслужбы ФСБ, за тот же период в РФ побывали 4,3 млн иностранных туристов.

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