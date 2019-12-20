СБУ пришла с обыском в офис компаний, связанных с Порошенко

20.12.2019, 17:57, Разное

В пятницу, 20 декабря, Служба безопасности Украины пришла с обыском в киевский спортивный клуб «Пятый элемент», который связывают с экс-президентом Петром Порошенко. Об этом у себя в Facebook сообщил бывший советник Порошенко Юрий Бирюков.

«Это типа — а вдруг, ну вот вдруг, в гантеле что-то незаконное, а тренажер нелегально вырабатывает электроэнергию и посылает лучи поноса на Банковую», — написал он.

Он отметил, что обыски также планировалось провести в офисе партии «Европейская солидарность», однако правоохранители ограничились осмотром территории офиса.

Об обысках также сообщил бизнесмен Гарик Корогодский. По его словам, проверяющие с автоматами представились сотрудниками СБУ, однако какие-либо документы предъявлять отказались. На месте также присутствуют сотрудники ГБР.

Между тем экс-глава администрации президента Януковича Андрей Портнов назвал причину обыска в столичном спортивном клубе.

«Это по отмыванию преступных доходов в офшорах Порошенко и фиктивной сделке продажи «Кузни на Рыбальском». Доброе утро, Пётр Алексеевич», — написал он у себя в Telegram-канале.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Представители американской администрации высокого ранга заставили демократов в Палате представителей Конгресса США убрать из пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году требование о незамедлительном выделении военной помощи Украине, утверждает The Washington Post. Согласно данным издания, Белый дом пригрозил представителям Демократической партии президентским вето и приостановкой работы правительства. Об этом The Washington Post […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика