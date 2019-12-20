СБУ пришла с обыском в офис компаний, связанных с Порошенко

В пятницу, 20 декабря, Служба безопасности Украины пришла с обыском в киевский спортивный клуб «Пятый элемент», который связывают с экс-президентом Петром Порошенко. Об этом у себя в Facebook сообщил бывший советник Порошенко Юрий Бирюков.
«Это типа — а вдруг, ну вот вдруг, в гантеле что-то незаконное, а тренажер нелегально вырабатывает электроэнергию и посылает лучи поноса на Банковую», — написал он.
Он отметил, что обыски также планировалось провести в офисе партии «Европейская солидарность», однако правоохранители ограничились осмотром территории офиса.
Об обысках также сообщил бизнесмен Гарик Корогодский. По его словам, проверяющие с автоматами представились сотрудниками СБУ, однако какие-либо документы предъявлять отказались. На месте также присутствуют сотрудники ГБР.
Между тем экс-глава администрации президента Януковича Андрей Портнов назвал причину обыска в столичном спортивном клубе.
«Это по отмыванию преступных доходов в офшорах Порошенко и фиктивной сделке продажи «Кузни на Рыбальском». Доброе утро, Пётр Алексеевич», — написал он у себя в Telegram-канале.
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