После того как гебушку в ее праздник так сильно умыли г@вном, ответные меры предсказуемы

В общем, после того как сегодня гебушку в ее праздник так сильно умыли говном, ответные меры предсказуемы.

Еще больше видеокамер под каждым кустом, еще больше денег вбухают в систему распознавания лиц (теперь уж от ее внедрения точно не отвертимся), еще больше мерзкого шпионажа в соцсетях и уголовок за посты, еще больше рамок с металлоискателями на каждом углу, блаблакар по паспортам, административки за анонимайзеры и прочее.

Это всё обязательно будет. Системе не впервой превращать свой позор в плацдарм для наступления на нацию, на общество. 20 лет уже так живем.

Роман Попков

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Судя по всему, нам будут впаривать версию об одиночке, психопате-шутере, который, настрелявшись в тире, решил пострелять в центре города. Поиграть в стрелялки. “Только стрельба, только хобби”.

Не будет ни сообшников, ни внятного мотива.

А ведь, если бы это был просто “шутер”, жертв бы было намного больше. Он бы стрелял по всем прохожим и, наверняка, убил бы много людей. Но, как мы знаем, он этого не сделал.

Напротив, стрелял он выборочно, именно в сотрудников силовых структур, что говорит о наличии у него мотива. Как минимум, мотива личной неприязни к сотрудникам ФСБ и других правоохранительных органов.

Видимо, власть не хочет выдавать нам истинный мотив поведения этого человека (или группы людей), понимая, что его могут разделять очень многие. А это чревато последствиями.

Поэтому в ближайшее время нам, похоже, придётся выслушивать все больше сообщений о психической неустойчивости и страсти к стрельбе вчерашнего лубянского стрелка.

Даниил Константинов

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“Режим от худо-бедно осмысленного вредительства перешёл к тупой злобе”

Конечно, никакая не пресс-конференция. И даже не стрельба на Лубянке. Они не дают ничего нового для понимания российского государства.

А вот отказ Мособлсуда освободить гражданку Израиля Нааму Иссахар – это да. Кто не помнит – девушка летела транзитом в Израиль через Москву, в ее багаже нашли 9.6 грамма гашиша и осудили на 7.5 года. Транзитный чемодан назвали контрабандой, испортили отношения с Израилем, сломали жизнь человеку – и ради чего?

То есть режим от худо-бедно осмысленного вредительства перешёл к тупой злобе. Кто под руку попадется – того и жрет: своих, чужих, любых.

К тому, что свои идут по цене мусора, все уже привыкли. Упал самолёт в Чёрное море, нет ансамбля Александрова и доктора Лизы – и не надо. Подождать, пока все забудут, засекретить и в архив.

Готов спорить, что и с сегодняшним нападением на Лубянку будет так же – никак.

Родина всегда бросит тебя, сынок (с). Если это, конечно, не Израиль. И вот этот новый шаг вниз будет аукаться долго, очень долго.

Путин сегодня якобы впервые услышал имя Константина Котова. Имя Наамы Иссахар ему тоже придется услышать «впервые» и ещё не раз.

Дмитрий Гудков

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