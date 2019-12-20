Нештрафуемое превышение скорости в России будут снижать «постепенно»

Снижение допустимого порога превышения скорости с 20 до 10 км/час будет вводиться постепенно, заявил вице-премьер правительства РФ Максим Акимов.
По его словам, порога в 10-20 км/ч нет «ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным странам».
«Поэтому, во-первых, делать это мы точно будем», — констатировал Акимов.
Однако снижать порог начнут сначала в режиме пилотных зон. Правительство планирует внести предложение о том, что такое право будет предоставлено либо городам федерального значения, либо городам-миллионщикам, либо столицам субъектов.
По его словам, в комиссии уверены, что с ни технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации «нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителя за превышение скоростного порога».
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