Нештрафуемое превышение скорости в России будут снижать «постепенно»

Снижение допустимого порога превышения скорости с 20 до 10 км/час будет вводиться постепенно, заявил вице-премьер правительства РФ Максим Акимов.

По его словам, порога в 10-20 км/ч нет «ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным странам».

«Поэтому, во-первых, делать это мы точно будем», — констатировал Акимов.

Однако снижать порог начнут сначала в режиме пилотных зон. Правительство планирует внести предложение о том, что такое право будет предоставлено либо городам федерального значения, либо городам-миллионщикам, либо столицам субъектов.

По его словам, в комиссии уверены, что с ни технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации «нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителя за превышение скоростного порога».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Представители американской администрации высокого ранга заставили демократов в Палате представителей Конгресса США убрать из пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году требование о незамедлительном выделении военной помощи Украине, утверждает The Washington Post. Согласно данным издания, Белый дом пригрозил представителям Демократической партии президентским вето и приостановкой работы правительства. Об этом The Washington Post […]