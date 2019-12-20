Конфликт вокруг филиала онкобольницы: о чем удалось договориться

Поставлена точка в скандале вокруг здания гинекологического отделения онкологической больницы №1 в 1-м Щипковском переулке. Коллектив будет трудоустроен в специально созданное отделение гинекологии многопрофильной ГКБ №24. В старых строениях после ремонта разместят койки сестринского ухода для паллиативных больных. По мнению экспертов, скандал на ровном месте разгорелся из-за недостатка информации и неумения властей общаться с обществом – медиками и пациентами.

Ремонт и Росгвардия

Ранее стало известно, что филиал №2 ГКОБ №1 в 2020 году закрывается на ремонт. Профсоюз медработников «Альянс врачей» 18 декабря опубликовал видео с заявлением врачей. «Мы лечим от 5 до 7 тысяч пациентов в год, проводим больше 5 тысяч операций, в том числе по ВМП. Наша больница нужна людям. Но при этом нас закрывают. Нам говорят, что, если не уволимся, оплачивать работу будут по минимальной ставке и создадут всем невыносимые условия», – сообщили представители коллектива. Как подчеркивали медики, никаких документов о сокращении их должностей нет: «Мы просим, чтобы все было по закону, пусть будут уведомления, мы доработаем, как положено, два месяца»

Лидер независимой профсоюзной организации «Альянс врачей» Анастасия Васильева попыталась встретиться с главврачом больницы, который в ответ вызвал Росгвардию. (По версии руководства больницы, силовиков вызвал сотрудник ЧОП). История быстро разлетелась по соцсетям, а СМИ забросали Департамент здравоохранения г. Москвы (ДЗМ) запросами о том, что происходит.

«Вопрос сложный, но мы постарались найти решение»

В ДЗМ информацию об увольнении медперсонала опровергли. А закрытие отделения объяснили непригодностью занимаемого им здания. «Гинекологическое отделение Городской клинической онкологической больницы №1 на 1-м Щипковском пер.,19/1 в 2020-м году будет закрыто на ремонт. Первый корпус (6 — этажное панельное здание) был построен в 1979 году. Помещения уже не соответствуют современным правилам и нормам оказания медицинской помощи… В настоящее время для лечебных целей в корпусе используются только два этажа, остальные закрыты как непригодные для оказания медицинской помощи. Второй двухэтажный корпус был построен в 1909 году… Невозможно провести модернизацию оборудования, внедрить новые системы и технологии, обеспечить своих пациентов и сотрудников комфортными условиями», — говорится в официальном сообщении ДЗМ от 18 декабря.

Что касается 62 работающих тут медиков, то, как говорилось в сообщении, в связи с закрытием корпусов на ремонт, трудовые отношения с ними могут быть прекращены по соглашению сторон (ст.78 ТК РФ). Кроме того, всем сотрудникам филиала предложено несколько вариантов трудоустройства. В частности, сохранение рабочего места в ГКОБ № 1 с переходом в новое онкогинекологическое отделение больницыпо адресу Загородное шоссе, 18 а. «Сегодня это новейший онкохирургический центр, оснащенный самым современным оборудованием с возможностью проведения более 7,5 тысяч операций ежегодно», — уточнили в ДЗМ.

19 декабря собрание с сотрудниками гинекологического отделения провел сам руководитель ДЗМ Алексей Хрипун. На это собрание также пригласили представителей «Альянса врачей». Хрипун подтвердил , что все сотрудники получат места в других учреждениях Москвы – на выбор сотрудника.

Главной же новостью встречи стало известие об открытии нового отделения гинекологии в многопрофильном скоропомощном стационаре ГКБ №24, куда было предложено перейти коллективу в полном составе. «Вы просили сохранить возможность остаться всему коллективу вместе. Я сказал, что это вопрос сложный, но мы постарались найти решение, — сказал Хрипун. – Департамент сохраняет коллектив в полном составе и предоставляет ему возможность работать совершенно в других условиях».

Глава ведомства отметил, что трудовые отношения с сотрудниками, которые решат здесь работать, будут оформлены до конца этого года. «Ни один сотрудник не должен получать зарплату, меньше, чем он получает сегодня. Это принципиально», — заявил Хрипун. Затем состоялась экскурсия в это отделение, уровень которого врачи оценили, как «сопоставимый». «Хорошая получилась новогодняя история. Вперед», — резюмировал глава ДЗМ, прощаясь с коллективом.

«Это лучше, чем оказаться на улице»

Это, действительно, самое оптимальное решение, и в целом медики им удовлетворены, рассказала Медновостям врач-акушер отделения Татьяна Козаева. «Мы понимаем, что старую больницу уже не вернуть. К сожалению, наши пациенты уже не смогут к нам попасть – у них будет другая маршрутизация. Но для нас это все-таки лучше, чем если бы мы оказались на улице, что хотели сделать с нами за одну минуту», — отметила Козаева.

По словам Анастасии Васильевой, завершилась эта история, и правда, хорошо: «Перед нами только что красную дорожку не стелили», — рассказала Васильева Медновостям. Но начиналось она совсем не так красиво. «Фактически здание в центре города хотели отжать – это термин использовала у себя в ФБ Нюта Федермессер, и это очень верная оценка, — считает Васильева. – Если зданию требуется капитальный ремонт, то должны быть соответствующие документы. И на основании этих документов готовятся изменения в трудовых отношениях с сотрудниками. А когда просто принуждают к увольнению – это уже нечто другое».

Тем не менее, по мнению общественницы, ДЗМ нашел верный выход из ситуации. Новое отделение на базе крупного многопрофильного центра, куда может перейти в полном составе опытный сработавшийся коллектив – очень хорошее решение для города. Кроме того, по словам Васильевой, сотрудникам пообещали, что их зарплаты вырастут в среднем на 15-20 тыс. рублей. Поэтому дальше воевать за старые здания никто не будет.

«Я действительно отжала это старье для своих умирающих»

По словам учредителя фонда «Вера», директора Московского многопрофильного центра паллиативной помощи ДЗМ Нюты Федермессер, вопрос со зданиями в Щипковском переулке профессионально и юридически был решен несколько месяцев назад. Проблема, как это нередко бывает, оказалась в неготовности властей коммуницировать с обществом – объяснять что, зачем и для кого они собираются делать, считает Федермессер. В итоге коллектив отделения поставили перед фактом в последний момент, не предоставив при этом внятной информации. «Департамент здравоохранения постоянно занят ремонтом и строительством новых зданий, и когда высвобождается что-то старое, его либо используют внутри системы, либо передают на баланс города, — рассказала она на своем YouTube канале в пятницу. – Когда спросили, кому подойдет старое здание с деревянными перекрытиями, куда невозможно будет установить КТ и МРТ, современную вентиляцию и прочее, я сказала, что оно нужно нам. Потому что, я понимаю, что качественные современные здания будут строить в первую очередь не для нас, а для многопрофильных стационаров, а дефицит сестринских коек огромен. Заинтересовался этим зданием и кожвендиспансер, но все понимают, что наши пациенты сегодня занимают непрофильные койки в специализированных стационарах. После ремонта часть таких больных можно будет перевести сюда – на «Щипку». Так что, да, я действительно «отжала» это старье для своих умирающих».

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