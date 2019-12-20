Телефонные террористы «заминировали» все станции метро Москвы

Оперативные службы в Москве проверяют информацию о «минировании» всех станций метрополитена, сообщил источник в экстренных службах.

«Анонимное сообщение с информацией о том, что все станции метро заминированы, поступило в администрацию Московского метрополитена. Проводится проверка, на месте работают специалисты», – информирует ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее сотрудники оперативных служб проверяли анонимные сообщения о «минировании» 26 станций московского метро. Также поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва во всех столичных аэропортах.

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