Матвиенко назвала действующую систему наказаний за насилие в семье достаточной

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу «Россия-24» отметила, что никаких изменений в Уголовный кодекс (УК) РФ и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) относительно насилия в семье вносить не нужно, так как действующих мер достаточно.

«Что касается закона о профилактике бытового насилия, в первую очередь мы проанализировали действующее законодательство. И в уголовном, и в административном кодексе достаточно мер наказания для тех, кто совершает те или иные преступления. Поэтому никаких изменений в настоящее время в это законодательство вносить не нужно», – сказала Матвиенко, передает ТАСС.

Как ранее сообщила один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, итоговую версию законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия внесут в нижнюю палату парламента в январе 2020 года.

Накануне Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что имеет смешанные чувства относительно этого закона, подчеркнув при этом, что выступает за защиту детей и женщин.

Напомним, в РФ обсуждается резонансный законопроект о профилактике домашнего насилия, который предполагает введение – по аналогии с США – защитных и судебных защитных предписаний, запрещающих агрессору приближаться к жертве.

Юристы подчеркивают, что по судебному защитному предписанию человека можно будет выселить из жилья, из-за чего, по мнению специалистов, могут активизироваться квартирные рейдеры.

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