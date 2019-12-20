Каникулы начались: Елизавета II прибыла в Сандрингем

20.12.2019, 17:50, Разное

Королева Елизавета II  неизменно следует установленным ею самой традициям. Так, в середине декабря она — в одиночестве или в компании супруга, принца Эдинбургского Филиппа — покидает Лондон и едет в графство Норфолк. Там, в резиденции Сандрингем, она проводит рождественский отпуск, который длится до 6 февраля, годовщины смерти ее отца, Георга VI. До Норфолка Ее Величество всегда добирается только на поезде, и этот год исключением не стал. Несколько минут назад Елизавета II в сопровождении помощников и охранников приехала на железнодорожную станцию города Кингс-Линн. 

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Обычно настраиваться на рождественский лад в своем удаленном поместье Ее Величество начинает 17 декабря, но в этом году даты чуть сдвинулись. На следующей неделе в Норфолк должны подтянуться многочисленные родственники королевы. В сочельник ее дети, внуки и правнуки во время традиционного five o’clock tea обменяются подарками, утром 25 декабря вся семья пешком отправится в церковь Святой Марии Магдалины на службу, после которого наступит время для рождественского обеда с индейкой, а в 15.00 Елизавета II обратится к подданным по телевизору с речью. Подробнее об этом можно почитать здесь.



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