До нашей эры: Ким Кардашьян поделилась новыми фото с празднования дня рождения сына Сейнта

Посещение парка развлечений по случаю детского дня рождения — распространенный сценарий для среднестатистической семьи. Избранные же мира сего устраивают такой парк прямо во дворе своего особняка — никаких очередей, толп и билетов! 5 декабря Ким Кардашьян и Канье Уэст праздновали 4-й день рождения своего второго ребенка — сына Сейнта. И, конечно, без шумной вечеринки не обошлось. Ким пригласила звездного организатора праздников Минди Вайс, которая превратила территорию дома пары в Калабасасе практически в Парк Юрского периода.
Чикаго и СейнтКрис Дженнер с СейнтомКрис Дженнер и Ким Кардашьян с ЧикагоЧикагоКанье Уэст и Ким Кардашьян с ЧикагоКим и Сейнт
Фотографиями с вечеринки Ким недавно поделилась в Instagram, а сегодня она опубликовала новую серию снимков: если в первой части мы можем оценить впечатляющие декорации и активности на празднике, то во второй представлены больше эмоции и теплые чувства друг к другу членов семейства.
Ким с бабушкой Мэри Джо КэмпбеллНорт Уэст
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