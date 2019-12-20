До нашей эры: Ким Кардашьян поделилась новыми фото с празднования дня рождения сына Сейнта

20.12.2019, 17:50, Разное

Посещение парка развлечений по случаю детского дня рождения — распространенный сценарий для среднестатистической семьи. Избранные же мира сего устраивают такой парк прямо во дворе своего особняка — никаких очередей, толп и билетов! 5 декабря Ким Кардашьян и Канье Уэст праздновали 4-й день рождения своего второго ребенка — сына Сейнта. И, конечно, без шумной вечеринки не обошлось. Ким пригласила звездного организатора праздников Минди Вайс, которая превратила территорию дома пары в Калабасасе практически в Парк Юрского периода.

Чикаго и СейнтКрис Дженнер с СейнтомКрис Дженнер и Ким Кардашьян с ЧикагоЧикагоКанье Уэст и Ким Кардашьян с ЧикагоКим и Сейнт

Фотографиями с вечеринки Ким недавно поделилась в Instagram, а сегодня она опубликовала новую серию снимков: если в первой части мы можем оценить впечатляющие декорации и активности на празднике, то во второй представлены больше эмоции и теплые чувства друг к другу членов семейства. 

Ким с бабушкой Мэри Джо КэмпбеллНорт Уэст 



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