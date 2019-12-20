Матвиенко прокомментировала возможность расширения полномочий парламента

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу «Россия-24» заявила, что считает возможной разработку предложений об изменении Конституции в части расширения полномочий парламента.
«Может быть, нужна какая-нибудь донастройка. Я считаю, что сегодня перераспределение полномочий между разными ветвями власти оправдало себя, может быть, действительно, парламент ставит вопросы, что он бы хотел взять на себя больше полномочий, давайте пообсуждаем эти желания. Я считаю, что такие предложения можно разрабатывать, но они должны пройти широкое обсуждение», – сказала Матвиенко, передает ТАСС.
Напомним, 19 декабря Владимир Путин в ходе пресс-конференции отметил, что слышит дискуссии о расширении полномочий парламента, расширения прерогатив премьера, правительства. «Нужно делать это только после дискуссий, очень аккуратно», – уточнял президент.
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