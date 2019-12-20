«Лишь бы хороший был человек»: 55-летняя Гулькина о состоятельном любовнике

«Знаете, обещали мне, во всяком случае звезды

говорят так, что в этом году я должна встретить своего мужчину. Вы знаете, я такой

человек, я могу и подождать. Лишь бы хороший был человек», – поведала Наталия

Гулькина.

Артистка отметила, что не

против если ее новый любовник будет состоявшимся и состоятельным. Гулькина

не скрывает, что и сама материально хорошо обеспечена. «Я богата душой,

понимаете», – улыбнулась экс-солистка группы «Мираж».

После Наталия Гулькина

рассказала о детях. По словам артистки, ее отпрыски, Алексей и Яна, уже живут

самостоятельно: учатся и работают. В этом году младшая наследница звезды отпраздновала

20-летие. Девушка увлекается психологией.

Гулькина призналась, что

отпрыскам ее звездный статус жизнь не упрощает. Между тем звезда не скрывает,

что дети когда-то пользовались ее связями.

«Раньше да, а сейчас я

ничем им не помогаю. Они сами все делают», – сказала Наталия Гулькина.

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Публикация от Наталия Гулькина✨ (@gulkina_natalia) 1 Ноя 2019 в 4:56 PDT

Напомним, знаменитая

вокалистка четыре раза была замужем. Первым избранником звезды группы «Мираж» был

Николай Гулькин. В браке, который оказался недолгим, родился первенец артистки

Алексей. Во второй раз Наталия Гулькина пошла под венец с концертным директором

Константином Терентьевым. Мужчина умер от инсульта, уже после развода с

певицей.

Не сложился и третий брак

вокалистки с руководителем и танцором шоу-балета «Street Jazz» Сергеем

Мандриком. В этом союзе у звезды появилась дочь Яна. В четвертый раз в

ЗАГС Наталия Гулькина отправилась с врачом-педиатром Сергеем Реутовым. Спустя

два года после свадьбы пара распалась.

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