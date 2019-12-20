«Лишь бы хороший был человек»: 55-летняя Гулькина о состоятельном любовнике

«Знаете, обещали мне, во всяком случае звезды
говорят так, что в этом году я должна встретить своего мужчину. Вы знаете, я такой
человек, я могу и подождать. Лишь бы хороший был человек», – поведала Наталия
Гулькина.
Артистка отметила, что не
против если ее новый любовник будет состоявшимся и состоятельным. Гулькина
не скрывает, что и сама материально хорошо обеспечена. «Я богата душой,
понимаете», – улыбнулась экс-солистка группы «Мираж».
После Наталия Гулькина
рассказала о детях. По словам артистки, ее отпрыски, Алексей и Яна, уже живут
самостоятельно: учатся и работают. В этом году младшая наследница звезды отпраздновала
20-летие. Девушка увлекается психологией.
Гулькина призналась, что
отпрыскам ее звездный статус жизнь не упрощает. Между тем звезда не скрывает,
что дети когда-то пользовались ее связями.
«Раньше да, а сейчас я
ничем им не помогаю. Они сами все делают», – сказала Наталия Гулькина.
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Напомним, знаменитая
вокалистка четыре раза была замужем. Первым избранником звезды группы «Мираж» был
Николай Гулькин. В браке, который оказался недолгим, родился первенец артистки
Алексей. Во второй раз Наталия Гулькина пошла под венец с концертным директором
Константином Терентьевым. Мужчина умер от инсульта, уже после развода с
певицей.
Не сложился и третий брак
вокалистки с руководителем и танцором шоу-балета «Street Jazz» Сергеем
Мандриком. В этом союзе у звезды появилась дочь Яна. В четвертый раз в
ЗАГС Наталия Гулькина отправилась с врачом-педиатром Сергеем Реутовым. Спустя
два года после свадьбы пара распалась.
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