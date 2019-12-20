Где и когда смотреть субботние гонки Кубка мира по биатлону

Четыре украинских спортсмена возьмут участие в мужской гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском Анси, в женском прсьюте примут участие пять биатлонисток.
Обе гонки в прямом эфире покажет телеканал «UA:Перший», издание «ГОРДОН» проведет текстовую онлайн-трансляцию стартов. Мужчины выйдут на трассу в 14.00, женщины – в 16.00.
В мужской гонке преследования Украину представят Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима и Руслан Ткаленко.
В этом виде гонки спортсмены выходят на трассу в такой очередности, в которой финишировали в спринтерской гонке накануне. Пидручный стартует 18-м с отставанием в одну минуту и три секунды от лидера, Дудченко выйдет на трассу 31-м с отставанием в одну минуту 18 секунд, Прима начнет гонку 34-м с отставанием в одну минуту и 27 секунд, 39-м на дистанцию выйдет Ткаленко, его отставание – одна минута 37 секунд.
В женской гонке преследования право представлять Украину получили все пять спортсменок: Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Юлия Джима, Вита Семеренко и Валентина Семеренко.
Пидгрушная выйдет на трассу девятой с отставанием от лидера на 47 секунд, Блашко стартует 30-й с отставанием в одну минуту и 35 секунд, Джима будет проигрывать лидеру минуту и 45 секунд и выйдет на трассу 38-й. Вита Семеренко стартует 50-й с отставанием в две минуты три секунды, а Валентина Семеренко 58-й и двумя минутами девятью секундами отставания.
В гонке преследования мужчины проходят пять кругов дистанцией 2,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Длина кругов у женщин – 2 км. За каждый промах биатлонисты должны пробежать штрафной круг длиной 150 м.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Представители американской администрации высокого ранга заставили демократов в Палате представителей Конгресса США убрать из пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году требование о незамедлительном выделении военной помощи Украине, утверждает The Washington Post. Согласно данным издания, Белый дом пригрозил представителям Демократической партии президентским вето и приостановкой работы правительства. Об этом The Washington Post […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Рогозин рассказал, когда плакали специалисты Роскосмоса / 12 ноября
- Помпео заявил, что Трамп готов применить военную силу против Турции / 22 октября
- Гидрометцентр призвал не пугать россиян мифическими терминами / 7 ноября
- Украина отправила РФ ноту из-за захвата кораблей, Кремль выдвинул новые условия для нормандской встречи. Главное за день / 4 ноября
- Тренер сборной Нидерландов Куман: Мы не должны недооценивать сборную Украины / 4 декабря
- Убитую историком Соколовым аспирантку Ещенко похоронили на Кубани / 16 ноября
- В Анапе ввели режим повышенной готовности из-за горящих плавней / 23 ноября
- В Ленобласти начала работать информационная система по доступу к услугам образования / 9 декабря