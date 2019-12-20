Где и когда смотреть субботние гонки Кубка мира по биатлону

Четыре украинских спортсмена возьмут участие в мужской гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском Анси, в женском прсьюте примут участие пять биатлонисток.

Обе гонки в прямом эфире покажет телеканал «UA:Перший», издание «ГОРДОН» проведет текстовую онлайн-трансляцию стартов. Мужчины выйдут на трассу в 14.00, женщины – в 16.00.

В мужской гонке преследования Украину представят Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима и Руслан Ткаленко.

В этом виде гонки спортсмены выходят на трассу в такой очередности, в которой финишировали в спринтерской гонке накануне. Пидручный стартует 18-м с отставанием в одну минуту и три секунды от лидера, Дудченко выйдет на трассу 31-м с отставанием в одну минуту 18 секунд, Прима начнет гонку 34-м с отставанием в одну минуту и 27 секунд, 39-м на дистанцию выйдет Ткаленко, его отставание – одна минута 37 секунд.

В женской гонке преследования право представлять Украину получили все пять спортсменок: Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Юлия Джима, Вита Семеренко и Валентина Семеренко.

Пидгрушная выйдет на трассу девятой с отставанием от лидера на 47 секунд, Блашко стартует 30-й с отставанием в одну минуту и 35 секунд, Джима будет проигрывать лидеру минуту и 45 секунд и выйдет на трассу 38-й. Вита Семеренко стартует 50-й с отставанием в две минуты три секунды, а Валентина Семеренко 58-й и двумя минутами девятью секундами отставания.

В гонке преследования мужчины проходят пять кругов дистанцией 2,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Длина кругов у женщин – 2 км. За каждый промах биатлонисты должны пробежать штрафной круг длиной 150 м.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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