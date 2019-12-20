Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, согласно которому страна покинет Европейский союз 31 января. Об этом 20 декабря сообщило ВВС.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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