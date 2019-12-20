Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit

20.12.2019, 17:42, Новости дня

Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, согласно которому страна покинет Европейский союз 31 января. Об этом 20 декабря сообщило ВВС.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Представители американской администрации высокого ранга заставили демократов в Палате представителей Конгресса США убрать из пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году требование о незамедлительном выделении военной помощи Украине, утверждает The Washington Post. Согласно данным издания, Белый дом пригрозил представителям Демократической партии президентским вето и приостановкой работы правительства. Об этом The Washington Post […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика