Наука: Психиатры оказались любителями скоростной езды, а кардиологи — дорогих машин

Команда американских исследователей опубликовала в рождественском номере The BMJ статью о том, как выбор специальности коррелирует с особенностями личности — на примере отношения к вождению.

Существует мнение, что выбор человеком специальности связан с определенными личностными качествами. То же верно применительно к выбору врачом своей специализации. Ученые не обнаружили более ранних исследований того, как врачи разных направлений ведут себя за рулем. Так что авторы статьи решили проверить, как среди медиков распределяются страсти к гонкам за рулем и стремление заполучить люксовое авто, а также к кому наиболее снисходительны сотрудники полиции при нарушениях.

В качестве испытуемых выступили 5.372 врача, а в контрольной группе было еще 19.639 человек других специальностей, получавших штрафы за превышение скорости с 2004 по 2017 год. Как чрезмерно быстрая езда определялось превышение скорости более чем на 32 км/ч, к классу дорогих автомобилей причислили такие марки, как, например, Audi, BMW, Ferrari, Maserati и Porsche, а мягкость наказания сравнивали со средним для «простых смертных» и, например, проверяли склонность стражей порядка выписывать штраф на меньшее нарушение относительно реально совершенного.

За время исследования врачи получили в общей сложности 14.560 штрафов за превышение скорости. После учета дополнительных факторов, например возраста и пола, выяснилось, что и медики, и обычные люди из контрольной группы склонны превышать скорость в равной степени. «Гонщиков» оказалось, соответственно, 26,4% среди врачей и 26,8% — в контрольной группе.

Однако в группе врачей нашлись различия. Владельцами роскошных авто среди медиков чаще оказывались кардиологи (40,9%), а реже всего — врачи неотложки, семейной практики, педиатры, хирурги общей практики и психиатры (20,6%). Обнаружились связи и между любовью погонять и специальностью. Из всех врачебных специализаций на солидное превышение скорости больше всех оказались падки редко обладающие дорогими машинами психиатры. При этом всего 18,5% штрафов за превышение у медиков получили женщины, несмотря на то, что их среди врачей в США треть.

Неожиданным оказалось отношение сотрудников полиции. Выяснилось, что в среднем они не были более лояльны ни к врачам в целом по сравнению с другими нарушителями, ни к каким-то отдельным специальностям медиков. Более мягкое наказание, особенно для «новеньких» нарушителей, — обычная практика и, как показали данные исследования, в равной мере применялась и к врачам, и к контрольной выборке.

Так как исследование было наблюдательным, не представляется возможным сделать доказательные выводы о причинах такого распределения. Также результаты могут сильно различаться для стран с другой культурой вождения, полицейскими практиками и зарплатой медиков. Возможно также, что существуют другие неучтенные факторы. Однако результаты показывают, что личностные особенности могут коррелировать с выбором специальности, и предлагают поле для дальнейшей работы. С другой стороны, данные, полученные учеными, полезны для развеивания мифа о том, что выбор специальности облегчает жизнь медикам и побуждает окружающих быть к врачам лояльнее.

Ранее ученые установили, что столкновения автомобилей и мотоциклов происходят из-за сбоев в кратковременной памяти у участников ДТП.

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