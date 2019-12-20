Наука: Собачий мозг настроен на грубый подсчёт

Мы можем приблизительно оценить количество предметов, не вдаваясь в точные подсчёты. Для этого у нас в мозге есть даже специальные зоны, которые активируются, когда мы говорим сами себе, что на столе примерно десять яблок, или что в автобусе около двадцати человек, и т. д.

Такое умение есть не только у людей, но и у обезьян, собак, рыб и пчёл. Правда, в экспериментах с животными их всё-таки долго тренировали, и тогда возникает вопрос, врождённая ли это у них способность или нет.

Исследователи из Университета Эмори пишут в Biology Letters, что, по крайней мере, собаки способны к грубой оценке количества и без специальных тренировок. Для эксперимента взяли 11 псов разных пород – им показывали чёрный экран со светло-серыми точками, число которых менялось каждые 300 миллисекунд. Всё это происходило в аппарате для функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) – авторы работы сумели разработать подход к собакам, чтобы они сами шли в аппарат для МРТ, специальным образом укладывались в нём и лежали неподвижно, следя за тем, что происходит на экране (задача, явно сравнимая по сложности с самим МРТ).

Никакому счёту собак перед тем не обучали, и если бы их мозг от рождения был способен к грубым количественным оценкам, это было бы видно по тому, как меняется его активность при изменении числа точек. Собачий мозг и впрямь реагировал на изменения количества, то есть, к примеру, если на смену трёх маленьких точек десятью большими он реагировал сильнее, чем если три маленькие точки сменялись тремя же большими. Причём на изменения в количестве у собак отвечали примерно те же зоны, что у людей, хотя авторы работы отмечают, что у разных пород в активности мозга всё же были свои особенности.

Ещё раз уточним, что об умении собак очень быстро отличать «примерно больше» от «примерно меньше» было известно и раньше; сейчас стояла задача проверить, как на такую задачу отреагирует нетренированный собачий мозг. Очевидно, что умение примерно оценивать количество объектов действительно встроено в мозг зверей, и встроено оно туда довольно давно: эволюционные пути собак и людей разошлись около 80 млн лет назад. Впрочем, вряд ли стоит этому так уж удивляться: всё-таки животным бывает нужно что-нибудь приблизительно оценить – например, когда необходимо оценить количество еды или численность врагов.

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