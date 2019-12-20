На Урале сверстники затравили некрещеную школьницу

Школьница из Челябинска подверглась травле со стороны одноклассников за то, что не прошла обряд крещения. Нападки начались после урока о толерантном отношении к религиям, сообщает Ura.ru.
Когда учитель попросила поднять руки тех, кто был крещен, отреагировал весь класс, кроме одной из учениц. После занятия все остальные дети стали ее избегать, а лучший друг отвернулся от нее, так как боялся чем-нибудь от нее заразиться. Примечательно, что ситуация возмутила даже главу миссионерского отдела Челябинской епархии РПЦ Константина Путника, который призвал родителей провести воспитательную беседу со своими детьми.
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