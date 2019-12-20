Возле здания ФСБ на Лубянке задержали журналиста «Коммерсанта»

Возле здания ФСБ на Лубянке, где накануне произошла стрельба, во время съемки в прямом эфире задержали корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева, передает издание.

До задержания к журналисту подошел гражданин в джинсах и черной куртке, нецензурно выругался и потребовал убрать камеру, угрожая «засунуть [ее] в жопу». «Или тебе официальные документы нужны?», — добавил он.

Через несколько минут Дорофееву «в грубой форме предложили пройти с ними». Издание подчеркивает, что он показал журналистское удостоверение, но его без объяснения причин отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту.

В приемной службы сообщили, что Дорофеева задержали «для выяснения обстоятельств». Офицер приемной заявил, что тот не предоставил документы, подтверждающие статус корреспондента. Журналиста доставили в ОВД «Мещанский». По словам Дорофеева, с ним все в порядке.

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Кроме того, накануне вечером ФСБ задержала корреспондента Baza Анну Никитину, которая приехала поговорить с матерью предполагаемого стрелка Евгения Манюрова в подмосковный Подольск. Никитину отпустили утром, хотя сначала следователи настаивали, чтобы она проехала с ними на Кузнецкий мост.

Напомним, стрельба у здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. Нападавший был убит, погиб один сотрудник ФСБ, еще пятеро человек получили ранения. Следственный комитет завел дело о покушении на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК), его передали в центральный аппарат ведомства. По данным СМИ, предполагаемый преступник работал в охранных фирмах и увлекался стрельбой.

Источник: Новая газета

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